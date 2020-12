Politiques vélo : un guide pour savoir combien elles coûtent aux collectivités

Combien coûte la mise en œuvre d'une politique vélo par une collectivité ? C'est à cette question que cherche à répondre le guide publié le 1er décembre par le Club des villes et territoires cyclables. Un guide réalisé avec le soutien de l'Ademe, du Cerema et de 31 collectivités adhérentes.

« Cet outil répond aux questionnements des élus et techniciens territoriaux désireux de mettre en place un plan vélo », annonce le Club. Qu'il s'agisse du coût d'une piste cyclable, de la création d'un service de location de vélos en libre-service, de pistes cyclables de transition ou "coronapistes", d'une étude de trafic ou d'un marquage au sol. Les budgets de chacune de ces composantes potentielles d'un plan vélo (des infrastructures aux services) ont été estimés sur la base d'une enquête réalisée durant un an, explique l'association de collectivités. « Réalisé à partir des remontées des membres du Club, le guide donne des exemples de chiffrage d'initiatives de tout genre, à partir de cas concrets réalisés par les collectivités », explique Pierre Serne, son président.

« L'instauration d'un système vélo suppose un projet d'ensemble, dont toutes les dimensions doivent être budgétées, même si l'ensemble peut se mettre en œuvre peu à peu », explique le Club. Le guide aborde les différentes composantes de ce système de manière très complète : conception et mise en œuvre de la politique (moyens humains, études externalisées, comptage vélo, etc.), aménagements (voirie, signalétique, aménagement de transition, matériaux utilisables, stationnements, etc.), services et animations proposés par les collectivités et par les associations (location, réparation, formation, communication, aides aux entreprises, etc.), recettes et aides financières existantes.