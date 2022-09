Particules fines : comment y être exposé peut provoquer un cancer du poumon

Lors du congrès annuel des oncologues à Paris, des chercheurs britanniques ont détaillé la relation de cause à effet entre l'exposition aux particules fines et le développement du cancer du poumon. En cause : l'inflammation et une mutation.

© myboys.me Le risque de cancer du poumon augmente de 16 % à chaque hausse d'un microgramme de PM2,5 dans l'air.



Félix Gouty, journaliste

