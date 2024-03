Un nouveau portail commun pour les demandes d'agrément d'analyse de l'eau

Qu'elles soient à visées environnementales ou sanitaires, désormais les demandes d'agrément pour des analyses de l'eau par des laboratoires passeront par un portail commun (1) . Mais avec le maintien toutefois de deux entrées, sanitaire - à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) - et environnementale – via l'Office français de la biodiversité (OFB). « L'objectif de cette refonte était de faire évoluer les systèmes existants pour les mutualiser et disposer d'un socle commun, souligne l'Anses dans un communiqué. En effet, une partie des laboratoires demandant des agréments sont communs à l'Anses et l'OFB et certains référentiels sont identiques. »

Ce nouveau portail permettra notamment de réaliser une demande de création simultanée d'un compte laboratoire dans les deux systèmes, environnement et santé. Parmi les autres fonctionnalités : la recherche de laboratoires agréés, l'avertissement des laboratoires de l'échéance de la fin d'agrément, la modification d'un dossier en cours d'instruction, la consultation et le téléchargement de la décision et de la portée de l'agréments, etc.

Le lancement de ce site s'inscrit dans le cadre de la transformation des organisations et des métiers par le numérique.