Un premier classement des régions françaises selon leur empreinte carbone

Le cabinet de conseil et laboratoire d'idées Utopies a effectué le premier classement de l'empreinte carbone des régions françaises, grâce son outil d'analyse du métabolisme territorial Locanomics. Celui-ci prend en compte les émissions importées, qui représentent 49 % de l'empreinte carbone de la France.

Pour les émissions territoriales, les régions en tête du classement sont aussi les plus industrialisées, soit l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France . Mais en considérant cette fois l'empreinte carbone des territoires, c'est l'inverse : les régions qui dépendent le plus des importations sont les plus mauvaises élèves, telles Grand Est, Bourgogne Franche-Comté, et Centre-Val de Loire, qui dépassent toutes les 9,4 tonnes de COéquivalent par habitant (tCOe/hab). Les régions avec les plus faibles empreintes carbone ont plusieurs caractéristiques : un revenu médian plus bas, un système énergétique peu carboné et un «».

Quant à l'Île-de-France, elle affiche une empreinte carbone de 9,63 tCO 2 e/hab, mais seulement 3,38 tCO 2 e/hab d'émissions, bien en-dessous de la moyenne nationale, à 6,78 tCO 2 e/hab. Une situation particulière s'expliquant par des infrastructures de transports en commun denses, ainsi qu'un modèle économique basé en grande partie sur les services, qui engendre donc une forte dépendance aux importations.