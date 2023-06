Nouveaux contrats de plan État-Régions : un outil supplémentaire pour décarboner les transports

Le Gouvernement mise sur les Régions, autorités organisatrices des mobilités aux côtés des agglomérations et des métropoles, pour accélérer la décarbonation des mobilités, notamment celles du quotidien. Dans le cadre des nouveaux contrats de plan État-Régions (CPER) pour la période 2023 à 2030, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et Clément Beaune, ministre chargé des Transports, se sont ainsi engagés, ce mercredi 7 juin, à accorder 8,6 milliards d'euros (Md€) aux transports, soit 1,7 Md€ de dépenses par an. Un montant en hausse de plus de 50 % par rapport à la période précédente.

Ce budget comprend 2,6 Md€ pour les transports en commun, 2,4 Md€ pour le ferroviaire, notamment afin de moderniser des petites lignes, 800 millions (M€) pour les « RER métropolitains » prévus dans dix métropoles françaises, 500 M€ pour le fret et autant pour le portuaire, 400 M€ pour le fluvial et 200 M€ pour le vélo, en particulier pour le développement du réseau des véloroutes.

À noter : si ces contrats de plans à venir ont vocation à verdir les transports, la route se verrait tout de même attribuer une bonne part de l'enveloppe globale, soit 1,6 Md€. Toutefois moitié moins que pour les précédents CPER, et elle sera « utilisée en priorité sur des opérations d'aménagement et de désenclavement des territoires », assure le Gouvernement. Les ministres, qui s'attendent « à un même niveau d'effort » de la part des Régions, espèrent pouvoir signer de nouveaux contrats dès cet été et le reste avant la fin de l'année. Ils promettent par ailleurs de veiller à l'empreinte carbone des projets et de développer des indicateurs de suivi des progrès accomplis en termes d'émissions de gaz à effet de serre.

En février dernier, la Première ministre, Élisabeth Borne, avait annoncé le lancement d'un Plan d'avenir pour les transports doté d'un budget de 100 Md€, pour le seul ferroviaire, à l'horizon 2040. Cette annonce représente la première étape de la mise en œuvre de ce plan. Les « grands projets structurants », comme la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ou les nouvelles lignes Provenc-Côte d'Azur et Paris-Normandie, feront, quant à eux, l'objet d'engagements supplémentaires.