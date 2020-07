Ce fut une « première mondiale » très remarquée pour l'équipe de l'association Earthwake ce samedi 18 juillet. Toute la presse nationale et locale était là pour la présentation d'une machine. Cette dernière ne produit que quelques litres de diesel par mois mais… avec des déchets plastique. Rien de révolutionnaire pourtant puisque le procédé existe déjà depuis au moins dix ans. Mais ce qui attire plus particulièrement, c'est la présence d'un acteur très connu, Samuel Le Bihan, cofondateur de l'association avec François Danel, ancien directeur général d'Action contre la faim. Une bonne association pour sensibiliser un large public.

1 kg de plastique donne 800 grammes de carburant après une dépolymérisation des plastiques en polyéthylène et polypropylène Christofer Costes

Ainsi, la pyrolyse devient un sujet accessible à tous. Car effectivement «». Les déchets sont avant tout broyés, puis envoyés dans un réacteur fermé hermétiquement. Les composants sont chauffés jusqu'à 450 degrés, une combustion sans oxygène.», nous explique Christofer Costes, l'inventeur de la machine baptisée Chrysalis. Un procédé autonome en énergie.

Et ça marche ! Depuis quelques mois, deux camions poubelles roulent dans la commune de Puget-Théniers (Alpes-Maritime) avec ce carburant, en petite quantité, car il est mélangé à du diesel classique. « Pour être en phase avec les normes des constructeurs de véhicules », explique François Danel dans le reportage vidéo. Tandis que pour les groupes électrogènes, le carburant peut être consommé sans mélange. Une aubaine pour les pays en voie de développement qui à la fois « ont de vrais problèmes pour collecter et traiter les déchets plastique faute de moyen, et qui ont aussi des besoins en électricité », explique Samuel Le Bihan.

Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes, précise, dans le reportage, que le département soutient cette innovation avec l'acquisition d'une machine et d'une pompe permettant l'approvisionnement. Cent-cinquante litres de gasoil issus de déchets plastique devront être produits chaque mois pour alimenter les camions poubelles. Une expérimentation qui permettra de quantifier le coût de production du carburant et donc de déterminer, à terme, le prix à la pompe, une donnée encore inconnue.