Le nombre d'utilisateurs du réseau professionnel LinkedIn, revendiquant des compétences que le réseau considère comme « vertes », continue d'augmenter en France. Selon un rapport (1) dressé fin octobre 2023 par les data analystes du LinkedIn Economic Graph, ces « talents verts » français représentent actuellement 14 % de la population sur la plateforme, contre 13 % en 2022 et 10 % en 2018. Qui plus est, « depuis 2019, les talents verts connaissent un taux de recrutement plus important en comparaison avec l'ensemble de la population active, souligne le rapport. Malgré un ralentissement de l'embauche de talents verts observé l'été dernier, nos résultats suggèrent que les talents verts résistent relativement mieux aux chocs économiques que les talents non verts. »

D'après les chiffres de LinkedIn, les secteurs concentrant le plus de « talents verts » sont l'agriculture (58 %), la construction (22 %) et les activités pétrogazières (22 %). D'autres secteurs, de prime abord plus éloignés de la dimension environnementale, en attirent également de plus en plus. « Depuis lʼannée dernière, la concentration de talents verts a le plus rapidement progressé dans le secteur de lʼéducation et la formation (+ 21,4 %), témoignant de l'engouement grandissant pour les questions liées au verdissement de lʼéconomie, suivi par celui des sociétés de holding (+ 21,4 %) et celui des services financiers (+ 17,7 %). » Le rapport indique néanmoins que l'écart se creuse davantage entre les profils masculins et féminins : 16,3 % des premiers sont considérés comme des « talents verts » par la plateforme et 11,4 % des seconds – soit un écart de 4,9 points, contre 2,8 en 2015.

Ces dynamiques se traduisent, en amont, par une appétence croissante chez les utilisateurs de montrer des compétences vertes très pointues : expertise en énergie éolienne (+ 300 % en un an), en permaculture (+ 158 %), maîtrise des logiciels des systèmes photovoltaïques (+ 83 %), analyse en cycle de vie (+ 52 %) ou expertise en économie circulaire (+ 38 %).