Un projet d'arrêté en consultation veut suspendre la chasse de trois oiseaux jusqu'en juillet 2024

Le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation du public trois projets d'arrêtés suspendant la chasse, en France métropolitaine et jusqu'au 30 juillet 2024, des trois espèces suivantes : le courlis cendré, la tourterelle des bois et la barge à queue noire. Pour rappel, leur chasse est déjà suspendue jusqu'au 30 juillet 2023 par trois arrêtés signés par le ministre Christophe Béchu, l'été dernier.

Les populations de tourterelle des bois sont en déclin, avec une baisse de 44 % durant la dernière décennie. L'espèce est classée « vulnérable » sur la liste rouge de l'UICN. Le quota de prélèvement a été diminué de 3 % entre les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Le Conseil d'État avait ensuite suspendu les arrêtés autorisant la chasse pour ces saisons, et une suspension était aussi en vigueur en 2021-2022. La France a de plus été mise en demeure par la Commission européenne, en 2019, face au manque de mesures de protection et à l'autorisation de prélèvements.

La chasse du courlis cendré est suspendue depuis 2019 et l'annulation par le Conseil d'État d'un arrêté l'autorisant pour la saison 2019-2020. Cette suspension depuis 2019 concerne également la barge à queue noire, classée « vulnérable » par l'UICN. Un projet de Plan national de gestion sur les limicoles, dont la barge à queue noire et le courlis cendré, doit par ailleurs être lancé en 2023.

Les trois consultations publiques sont ouvertes du 18 au 24 juillet 2023.