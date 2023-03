Hydrogène : le projet H2REF-Demo fait monter la pression

Des partenaires complémentaires Le projet H2REF-Demo (Development of a cost effective and reliable hydrogen fuel cell vehicle refuelling system) bénéficie de la technologie de l'entreprise grenobloise H2Nova. L'italien Faber fabrique les réservoirs. L'allemand Hydac transforme les réservoirs en accumulateurs. Le Cetim se charge notamment de l'instrumentation et de la surveillance du risque de fuites. L'université de Modène, en Italie, étudie les comportements fluidiques. L'université technologique de Compiègne (UTC) travaille sur les technologies hydrauliques. La société HRS conçoit et fabrique des stations de ravitaillement en hydrogène. Elle exploitera la station pendant un an.