Électricité européenne en 2022 : le solaire et l'éolien ont produit plus que le gaz

Selon les premières données du cabinet Ember, publiées le 31 janvier, concernant la production électrique européenne, l'année 2022 se distingue sur plusieurs plans. La sécheresse a fortement réduit les capacités de production de l'hydroélectrique. Le parc nucléaire – notamment français - a produit beaucoup moins. Et la réduction stratégique des importations de gaz russe a poussé l'Europe à faire dans la sobriété. Résultat, la demande d'électricité de l'UE a commencé à chuter rapidement : en baisse de 7,9 % au quatrième trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente, « à une échelle proche de la baisse de 9,6 % observée au deuxième trimestre 2020 lorsque l'Europe était bloquée », remarque le cabinet d'analyse.

Cumulée à des productions record, l'éolien et le solaire gagnent des places dans le classement des sources de production électriques et dépassent pour la première fois la production au gaz. Les énergies éolienne et solaire ont produit plus d'un cinquième (22 %) de l'électricité de l'UE en 2022, dépassant le gaz fossile (20 %) et restant au-dessus du charbon (16 %).