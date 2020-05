Total : sa stratégie climatique reste inchangée selon Notre Affaire à tous

je vais lancer un pavé dans la mare : "On ne résout pas un problème avec les modes de pensées qui l'ont engendré " Albert EINSTEIN

Avec le covid 19 on a atteint en 1 mois les objectifs de 2050 pour la réduction des émissions de CO2, la pollution a disparu mais strictement rien n'a changé pour le climat et rien ne changera tant qu'on ne s'attaquera pas à la véritable cause du dérèglement : la réduction du taux de vapeur dans l'atmosphère sur les continents !



L'atmosphère a deux effets indissociables : l’effet de serre et l'effet parasol ! l'effet parasol nous protège la journée (sinon la température atteindrait 150°c) et l'effet de serre nous protège la nuit (sinon la température serait à -168°c) . Si on assiste à de fortes canicules l'été c'est justement par manque de vapeur d'eau (principal gaz à effet de serre donc principal gaz à effet parasol) .



La température des continents se régule toute seule à condition que le taux d’évaporation augmente proportionnellement à la chaleur ! comme au dessus des océans et des forets ! C'est l'évapotranspiration qui absorbe les 2/3 de l'énergie solaire reçue par les sols (chaleur latente) pour la restituer dans le haut de la troposphère.





Les zones tempérées de la planète sont caractérisées par la présence d'eau ou de végétation, et c'est justement quand les continents arrêtent de "transpirer" que la désertification s'installe ! Avant de perdre ses arbres le Sahara était une forêt !

Oui il faut verdir la France mais en priorité l'été

laurent | 06 mai 2020 à 15h38