Réchauffement climatique : l'objectif à +1,5°C ne sera plus atteignable en 2029

Respecter l'objectif principal de l'Accord de Paris sera finalement plus difficile que prévu. Selon une étude publiée le 30 octobre dans la revue Nature Climate Change, le budget carbone restant pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C d'ici 2100 s'est réduit de moitié par rapport à ce que le Groupement international d'experts sur le climat (Giec) avait estimé en 2021.

À l'époque, les chercheurs du Giec avaient chiffré ce budget à 494 milliards de tonnes de dioxyde de carbone (GtCO 2 ), pour avoir au moins une chance sur deux d'atteindre la cible. Aujourd'hui, les auteurs britanniques et autrichiens de cette nouvelle étude l'estiment plutôt à 247 GtCO 2 . Ils s'appuient en cela sur des données plus récentes (janvier 2023 au plus tôt) et d'une réévaluation de certains calculs, notamment une correction de la surestimation du pouvoir refroidissant des aérosols atmosphériques, dont la concentration a tendance à baisser ces dernières années du fait de la lutte contre la pollution de l'air. Au rythme actuel des émissions mondiales annuelles (environ 40 GtCO 2 en 2022 au même niveau record qu'en 2019), cela signifie que la fenêtre de tir se fermera dès 2029. « Traduit en trajectoire de réduction linéaire des émissions, atteindre la neutralité carbone planétaire serait nécessaire dès 2035 », indiquent les scientifiques, contre l'année 2050 considérée à l'heure actuelle.

« Cela ne veut pas dire qu'il ne nous reste que six ans pour sauver la planète, nuance l'un des chercheurs, Chris Smith de l'université de Leeds. Une hausse de la température d'1,5°C ne signifie pas que le réchauffement climatique va soudainement s'aggraver mais que le franchissement de certains points de bascule sera d'autant plus probable. Il y a de fortes chances que nous dépassions ce seuil mais nous pouvons encore lutter pour limiter le réchauffement sous la barre du +1,6°C ou +1,7°C. »