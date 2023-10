La Commission européenne s'attaque à la collecte des téléphones portables usagés

« Il y a plus de 700 millions de vieux téléphones qui traînent dans nos tiroirs, soit près de deux pour chaque citoyen européen », déplore Virginijus Sinkevičius, le commissaire européen à l'Environnement, aux Océans et à la Pêche. Or, le taux de collecte des téléphones portables serait inférieur à 5 % dans l'Union européenne. Pour inverser la tendance, la Commission européenne formule des recommandations aux États membres, afin d'augmenter la collecte, la réparation et la réutilisation des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs portables et de leurs chargeurs usagés.

Ses recommandations comprennent des incitations financières, telles que des remises, des bons d'achat, des systèmes de dépôt-retour ou des récompenses monétaires. « Les incitations devraient cibler les petits appareils électroniques qui ne fonctionnent plus, mais qui traînent dans les tiroirs des ménages. Ils devraient également cibler les petits appareils électroniques fonctionnels que les gens n'utilisent plus, mais qui peuvent encore être revendus, réutilisés ou réparés. Lorsqu'ils utilisent ces incitations, les consommateurs doivent être capables de calculer la valeur d'un appareil. »

Les États doivent en outre améliorer l'accès et la visibilité des points de collecte, dans lesquels les citoyens peuvent rapporter leurs petits appareils électroniques. Bruxelles propose aussi d'augmenter le recours aux services postaux en fournissant des enveloppes ou des étiquettes prépayées aux consommateurs pour qu'ils retournent leurs appareils.

« Un seul smartphone contient des terres rares dans l'aimant, du cobalt dans la batterie, de l'indium dans l'écran et du tantale, du gallium et des métaux précieux dans le circuit imprimé, rappelle la Commission. L'augmentation de la réparation et de la réutilisation des petits appareils électroniques ainsi que le recyclage des déchets de ces équipements soutiendront la transition vers une économie circulaire, contribueront à la sécurité de l'approvisionnement en matières premières et en énergie critique. »

La Commission prévoit, en 2024, une nouvelle refonte de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).