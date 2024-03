Recygo se lance dans la collecte des vêtements professionnels usagés

Recygo, la filiale commune de La Poste et de Suez, annonce lancer un service de collecte et de recyclage des vêtements et textiles professionnels sur tout le territoire national. L'entreprise s'intéresse à un gisement annuel de 50 000 tonnes, correspondant à l'extension aux textiles en janvier prochain de l'obligation de tri des déchets en entreprise (tri sept flux). « Utilisés dans un très grand nombre de secteurs d'activité (santé, restauration, BTP, logistique…), les vêtements professionnels représentent 165 millions de pièces, soit 5 % des vêtements vendus en France », explique Recygo.

La nouvelle offre de La Poste et de Suez réunira les savoir-faire de Recygo (pour la collecte), de Synergie TLC (pour le tri) et de Nouvelles Fibres Textiles (pour la valorisation). Le service permettra de collecter des textiles partout en France, ponctuellement ou de manière récurrente et, cela, quelles que soient les quantités.

Recygo rappelle que, depuis 2016, le projet de filière de réemploi et de recyclage des vêtements professionnels (Frivep) a permis de lancer des expérimentations locales de valorisation. « Partenaire du projet, La Poste a mis à disposition dans la région Grand Est, une plateforme courrier pour stocker d'anciennes tenues appartenant aux collaborateurs de grands donneurs d'ordre, tels que SNCF, la Ville de Paris. » Quelque 6,5 tonnes ont pu être valorisées.

En 2020, Orée avait publié un premier bilan de Frivep. Au total, 25 tonnes avaient été traitées, pour un gisement évalué à 15 000 tonnes lors du lancement du projet.