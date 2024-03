Une nouvelle plateforme consolide les données nationales de rénovation des bâtiments

Le 18 mars, le ministère de la Transition Écologique a annoncé la mise en ligne du Référentiel national des bâtiments (RNB) (1) , « un nouveau géocommun pour répondre aux enjeux de rénovation des bâtiments ».

Disponible en données ouvertes, cette plateforme répertorie l'ensemble des bâtiments du territoire et leur associe un identifiant unique, composé d'une suite de douze caractères alphanumériques, explique l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Une fois apposé au bâtiment, ce numéro simplifie le suivi de la transformation du parc de bâtiments et le croisement de différents jeux de données bâtimentaires, « comme le diagnostic de performance énergétique (DPE), la consommation énergétique, la fin de travaux lors de la délivrance de permis de construire, etc. ». Ces données sont utiles aux administrations publiques, aux collectivités et aux acteurs privés (opérateurs de télécommunications, services de l'eau, etc.).

Actuellement, la base de bâtiments présents dans le RNB est composée de plus de 48 millions de bâtiments. Elle est essentiellement issue de la fusion de la Base de données nationale des bâtiments (BDNB), éditée par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), et de BD Topo, de l'IGN. Le RNB est mis à jour régulièrement avec les données issues de différents acteurs publics et privés.