Établissement des années 1960, l'école élémentaire Anne-Godeau, à Raismes, a été rénovée selon la méthode EnergieSprong. Un procédé ayant recours à la préfabrication jusque-là réservée aux immeubles de logements.

L'ambition de la démarche EnergieSprong : industrialiser la rénovation énergétique et transformer les passoires thermiques en bâtiments à énergie positive en un temps record grâce à la préfabrication, le tout sans déplacer les occupants. Un défi relevé jusqu'à maintenant pour des logements et désormais testé sur une école élémentaire dans le nord de la France.

Finalement, il aura fallu une année pour offrir une nouvelle jeunesse à ce bâtiment des années 1960 devenu vétuste. Isolation avec des matériaux majoritairement bio-sourcés, installation de pompes à chaleur, mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie, ajout de faux plafonds dans les salles pour réduire le volume à chauffer, etc. Et surtout beaucoup de panneaux solaires…

Une expérimentation pleine de rebondissements, qui aura finalement coûté 7 millions d'euros au lieu des 4,5 millions prévus. En cause, un surplus d'amiante, d'importants défauts de structure non diagnostiqués, sans compter un autre facteur complexe : l'intervention en site occupé. « On s'est très vite rendu compte qu'on ne pourrait pas réaliser un chantier à proximité immédiate d'enfants en train d'étudier. On a dû déménager toutes les classes dans des bâtiments provisoires », explique Jean-Paul Mottier, maire adjoint chargé de la transition écologique à la mairie de Raismes.

À l'échelle de la France, parmi les 49 000 écoles sur le territoire, moins de 15 % ont fait l'objet d'une rénovation énergétique. Pour accélérer les chantiers, le Gouvernement a récemment annoncé vouloir rénover 44 000 établissements d'ici dix ans en allouant aux collectivités une enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros en provenance du Fonds vert. Un chantier prioritaire à l'heure où la France connait une canicule exceptionnelle pour le mois de septembre.