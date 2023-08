L'ANSES ne fait là que confirmer, très tardivement du reste, ce que les biologistes et les environnementalistes disent déjà depuis des décennies. Et là, curieusement, ce gouvernement pourtant soit-disant féru de sciences (surtout technos) n'intègre pas dans son arrêté "nuisibles" ces données que de hauts fonctionnaires de l’État ont pourtant demandé et obtenu...

Le Renard a certes la fâcheuse habitude de s'en prendre aux poulaillers mal protégés. Mais, en prédateur opportuniste, il commet surtout le crime suprême de profiter des lâchers de cocottes de tir (faisans et perdrix d'élevage, qui n'ont de toutes façons guère de chances dans la nature) pour varier ses menus. Et ça, pour bon nombre de nemrods, c'est parfaitement impardonnable !

Le sanglier fait pourtant tout pareil. Mais comme il est classé "gibier" et que sa chasse occasionne de dodues transactions privées (d'ailleurs sous les radars du fisc - il est surprenant à ce titre qu'aucune inspection ne soit jamais diligentée en ce sens - sûrement le hasard...!), c'est tout sauf un sujet pour les fédés de chasse !

Alors, comme avec le Blaireau, le Renard fait office de bouc émissaire pour que certains puisse donner libre cours toute l'année à leurs pulsions morbides (1 million de renards massacrés chaque année : glaçant !).

Pégase | 18 août 2023 à 17h13