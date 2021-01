Renault et Plug Power misent sur les véhicules utilitaires légers à hydrogène

Le groupe Renault et Plug Power Inc. spécialisé dans les systèmes de piles à combustible et des services liés à l'hydrogène, annoncent la signature d'un protocole d'accord (MOU) pour la création d'une coentreprise à 50/50, implantée en France, d'ici la fin du premier semestre 2021.

L'objectif ? Proposer une solution clés en main de fourniture de véhicules à hydrogène, des stations de recharge, du ravitaillement en carburant, ainsi que des services adaptés à ces nouveaux besoins. Les deux entreprises espèrent atteindre plus de 30 % de part de marché des véhicules utilitaires légers (VUL) à hydrogène en Europe.

Pour cela, elles souhaitent créer un centre pour le développement de la technologie des piles à combustible et des véhicules utilitaires légers à hydrogène, qui intégrera des plateformes existantes de Renault. « L'accent sera mis dans un premier temps sur le segment des fourgons, détaillent les futurs partenaires. Ce centre rassemblera sur un même site des équipes d'ingénierie R&D pluridisciplinaires ». Elles visent également l'établissement en France d'un centre de fabrication verticalement intégré de piles à combustible pour intégration dans des véhicules utilitaires légers. Il fournira dans le même temps des stations de recharge en hydrogène.

Un déploiement de flottes pilotes en Europe courant 2021

« La joint-venture débutera la commercialisation de véhicules utilitaires légers à piles à combustible à travers le déploiement de flottes pilotes en Europe courant 2021, situent les deux entreprises. La finalisation de cette coentreprise dépend des conditions normalement applicables à ce type d'opération, parmi lesquelles la présentation aux instances représentatives du personnel conformément à la réglementation en vigueur et l'autorisation éventuelle des autorités de la concurrence compétentes ; elle devrait être achevée d'ici la fin du premier semestre 2021 ».