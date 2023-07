Rendre les réseaux d'eau intelligents (4/5) : traiter les données

Face au volume de plus en plus conséquent de données à traiter, Eau 17, qui assure les services d'eau en Charente-Maritime, s'est tourné vers un logiciel pour se faciliter la tâche.

Le syndicat mixte Eau 17 gère l'eau potable (production, stockage et distribution) et l'assainissement de plus de 400 communes en Charente-Maritime. Il y a une dizaine d'années, il a adopté une nouvelle solution de suivi de la ressource au sein de ses infrastructures (ouvrages, forages, installations de traitement et de stockage) grâce à un logiciel de la société Aquasys. Les besoins étaient multiples : premièrement, centraliser toutes les données dans une base, car Eau 17 employait auparavant des solutions classiques de type tableur, « pratiques, mais pas communicants », aux dires de Philippe Ardouin, directeur des systèmes d'information (DSI). Il fallait aussi confronter et analyser les données, établir des repères dans les historiques et partager avec d'autres utilisateurs en interne.

Le logiciel facilite considérablement la visibilité, et potentiellement même la prise de décision Philippe Ardouin, Eau 17 Les données récoltées, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers par an, sont celles de suivi de niveau d'eau dans les forages, de volume d'eau pompé sur captage, de qualité de l'eau et des données patrimoniales des installations, dont certaines datent des années 1980 », explique Arnaud Bernard, responsable de la cellule suivi hydrogéologique et chef de projet PGSSE (plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux). Ces données sont récupérées auprès de chaque fournisseur (exploitant, organisme de contrôle qualité, laboratoire), et intégrées de manière automatique dans le logiciel. Celui-ci en optimise le stockage et aide à leur exploitation. « On peut identifier les écarts, notamment par rapport à l'historique, et les manques de données. Le logiciel a une fonctionnalité intégrée pour modifier les données et les consolider », détaille Arnaud Bernard. Autre avantage : tout est calqué sur la normalisation Sandre (Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau), un format d'échange avec les autres organismes qui est normalisé, pour plus de fiabilité.

Les gains se situent donc au niveau du calcul de valeur et de l'optimisation des processus métiers. « Si c'était encore fait manuellement, ce ne serait probablement plus envisageable », observe Philippe Ardouin. Le logiciel « facilite aussi considérablement la visibilité, et potentiellement la prise de décision ». Selon Arnaud Bernard, une telle supervision permet également de réduire la fréquence des interventions, tout en offrant une « vision plus précise des choses sans se déplacer de manière régulière », et en temps réel.

« Il y a des axes de consolidation assez récurrents, et tant mieux, c'est de l'amélioration continue », admet Philippe Ardouin. Ainsi, un des principaux défis est d'arriver à faciliter l'interprétation d'un volume grandissant de données, qu'il faut en outre analyser plus profondément et croiser avec d'autres types d'informations. Celles issues de l'open data sont ainsi consultées « à intervalles de temps réguliers pour avoir un regard plus large sur notre fonctionnement ». « C'est le chantier de demain », prévoit Philippe Ardouin. « Au-delà de l'opérationnel, [le défi] est d'être dans une capacité à monter d'un cran, et dans la prospective et l'anticipation », ajoute-t-il. Eau 17 travaille ainsi à l'amélioration de l'interface réseau et de son interconnexion avec d'autres logiciels afin, notamment, d'acquérir plus de données.