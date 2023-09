Rénovation : Agnès Pannier-Runacher réaffirme le soutien aux ménages et renforce la chasse aux fraudeurs

Dans le cadre du salon Rénodays, qui se tient ce 12 et 13 septembre à Paris, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a réaffirmé « la priorité et l'urgence écologique à court, moyen et long termes » de la rénovation thermique du parc des logements.

Selon France Stratégie, 200 000 emplois sont à la clé, « rien que sur la dimension d'accompagnement de la rénovation thermique », a rappelé la ministre, sans parler des emplois pour fabriquer « des équipements nécessaires (comme) des pompes à chaleur et des chaudières hybrides ». Afin d'accélérer la décarbonation des systèmes de chauffage, la ministre souhaite aussi le lancement d'un plan de 1 million de pompes à chaleur produites en France d'ici à 2030.

En outre, 2 000 Accompagnateurs Renov' - tiers de confiance - accompagneront les ménages à la fin de l'année 2024 et 4 000, fin 2025. « Le décret est actuellement en examen au Conseil d'État et on n'a jamais été aussi proche de sa publication », a-t-elle ajouté.

Le Gouvernement va aussi débloquer 1,6 milliard d'euros supplémentaires pour le budget 2024 de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), enveloppe allouée à MaPrimeRénov' qui passera de 2,4 à 4 milliards d'euros. « C'est un effort important, qui doit être suivi d'effets, et nous allons également retravailler les barèmes des aides pour les rehausser pour les rénovations d'ampleur afin d'inciter les ménages à aller vers ce qui est immédiatement le plus efficace, tout en étant conscient qu'il faut trouver le juste équilibre, entre suffisamment facile pour y aller, et suffisamment efficace pour avoir un impact », a déclaré la ministre. Ces moyens supplémentaires seront détaillés dans le projet de loi de finances pour 2024. La ministre a aussi appelé les établissements bancaires à se mobiliser, notamment pour faciliter la distribution de l'écoprêt à taux zéro (éco-PTZ) aux ménages modestes.

Par ailleurs, Agnès Pannier-Runacher a aussi annoncé un renforcement des contrôles et de la lutte contre la fraude. Ainsi, dès 2024, pour les rénovations énergétiques financées par les certificats d'économies dénergie (CEE), les contrôles sur place augmenteront de 40 %. « Je serai absolument intraitable face aux fraudeurs qui, en plus d'affaiblir la confiance des Français, portent préjudice au travail des professionnels engagés pour structurer cette filière », a indiqué la ministre qui fustige « les chasseurs de primes ».