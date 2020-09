REP textiles : l'éco-organisme Éco-TLC devient Refashion

Éco-TLC, l'éco-organisme en charge de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les textiles d'habillement, le linge de maison et les chaussures, change de nom et devient Refashion. « Refashion marque un tournant majeur pour l'éco-organisme dont les champs d'actions s'élargissent au profit d'une filière 100 % circulaire », explique l'éco-organisme, le 14 septembre. Eco-TLC reste toutefois la raison sociale de l'entreprise.

Refashion veut « mobiliser, fédérer, animer l'ensemble des acteurs de la filière textile (…) pour repenser les façons de faire sur l'ensemble du cycle de vie du produit ». L'entreprise entend développer trois « projets stratégiques ».

Écoconception, réemploi et recyclage

Le premier, appelé « Re_designer », doit favoriser l'écoconception. La plateforme « Ecodesign » accompagne les marques en mettant à leur disposition « des données, des méthodes, des boîtes à outils ou encore des retours d'expérience [destinés à] simplifier les démarches d'écoconception ».

Avec le projet « Ré_unir », l'éco-organisme veut sensibiliser les citoyens à la deuxième vie des textiles et chaussures. Une campagne nationale #RRR, qui se tiendra du 2 au 10 octobre 2020, permettra aux signataires de communiquer sur l'intérêt de réparer, réutiliser et recycler les textiles et chaussures.

Enfin, le dernier projet, « Re_cycler », prendra la forme d'une nouvelle édition du « challenge innovation », dont l'objectif est d'accélérer l'industrialisation du recyclage. « Pour sa 10ème édition, le challenge innovation se recentre sur deux axes stratégiques : la préparation des matières issues des textiles et chaussures usagés ainsi que l'incorporation de matières recyclées issues des textiles et chaussures usagés au sein de produits dans d'autres filières (bâtiment, automobile, etc.) », annonce Refashion, précisant que le challenge est ouvert jusqu'au 30 novembre.