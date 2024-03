CSR : Paprec reprend le marché public à la Réunion 

Paprec fait son retour dans le projet d'unité de valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) du Syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions ouest et sud de La Réunion (Ileva). Le 15 mars, Paprec Énergie annonce avoir conclu un marché public global de performance de dix ans pour concevoir et exploiter le pôle de valorisation des déchets réunionnais. L'entreprise retrouve ainsi un projet qu'elle avait souhaité renégocier il y a deux ans.

« Ce pôle multifilière va gérer 60 % des déchets des habitants de l'île », rappelle Paprec, précisant que « l'investissement pour la collectivité est de 200 millions d'euros ». Le pôle doit permettre de traiter 60 % des déchets des 520 000 habitants des trois intercommunalités du sud et de l'ouest de l'île.

Au cœur du projet figure la construction d'une chaudière permettant la valorisation énergétique de combustibles solides de refus (CSR) sous forme d'électricité et de chaleur. Elle consommera 148 000 tonnes de CSR par an et injectera 121 gigawattheures (GWh) d'électricité au réseau. « Le planning des travaux prévoit une mise en service fin 2026 », précise Paprec.

Par ailleurs, le site comprend déjà une chaîne de tri des ordures ménagères. Une unité de méthanisation et une ligne de préparation de CSR sont en construction. Paprec est aussi chargé de finaliser ces deux chantiers.

De multiple rebondissements

Initialement, le projet avait été sélectionné, fin 2016, par l'Agence de la transition écologique (Ademe) dans le cadre de son premier appel à projets Énergie CSR. En 2019, le marché public avait été confié à l'équipementier et ensemblier Cnim. Objectif : mettre en service le projet fin 2022, pour prendre le relai de la décharge de Pierrefonds qui devait atteindre sa capacité maximale (8 millions de tonnes).

À ce stade, le projet devait encore obtenir un tarif d'achat pour l'électricité produite par l'unité de valorisation des CSR. Le dossier avance en février 2020, lorsque la Commission de régulation de l'énergie (CRE) autorise EDF à acheter l'électricité de l'unité CSR, en distinguant bien les coûts liés aux activités de traitement des déchets et ceux liés à la production d'électricité. En août 2021, la Commission européenne validait l'aide de l'État octroyée pour la construction de l'unité CSR. Les feux passent alors au vert.

Mais c'était sans compter sur le placement en redressement judiciaire de Cnim Environnement et Énergie en janvier 2022. Paprec entre alors en jeu en reprenant les activités de Cnim. Mais cette reprise s'accompagne d'un retrait de Paprec du projet réunionnais que le groupe fondé et dirigé par la famille Petithuguenin veut renégocier. C'est désormais chose faite.