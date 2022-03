L'entreprise française d'énergies renouvelables, RES, devient Q Energy France

Les sept agences de l'ancienne filiale française du groupe britannique RES (Renewable Energy Systems) portent désormais un nouveau nom : Q Energy France. L'entreprise a présenté son changement de marque ce mardi 1er mars. Elle le doit à son rachat, annoncé en août 2021 par le conglomérat sud-coréen Hanwha Solutions, et à son rattachement à Hanwha Q Cells, société spécialisée dans le photovoltaïque.

Le nouvel « univers visuel se décline autour d'un cercle "holistique", symbole représentant son positionnement d'acteur global des énergies vertes présent sur toute la chaîne de valeurs et offrant des services complets pour la production et la fourniture d'énergie durable », énonce Q Energy France. L'entreprise est déjà positionnée sur l'équivalent de 5 gigawatts de projets solaires, éoliens terrestres et en mer et de stockage d'énergie mais aussi sur le « repowering » (à savoir, le renouvellement technologique d'infrastructures énergétiques). Elle ambitionne maintenant de s'ouvrir à des domaines supplémentaires : le solaire flottant et l'agrivoltaïsme.

Elle projette également « d'explorer de nouvelles filières innovantes », comme la production d'hydrogène et le développement de « solutions hybrides ». « Q ENERGY France ambitionne d'être une entreprise leader de "smart energy solutions", déclare Jean-François Petit, directeur général de l'entreprise. Notre objectif est d'offrir la capacité de stocker cette énergie (verte) ou de la convertir en hydrogène vert au moyen de solutions durables, intelligentes et abordables pour accélérer la transition énergétique du pays. »