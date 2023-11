Tri des emballages et des papiers  : Citeo présente les chiffres 2022 et les performances régionales

En 2022, chaque Français a trié en moyenne 72 kg d'emballages ménagers et de papiers, soit 57 kg d'emballages et 15 kg de papiers, selon les chiffres que vient de présenter Citeo. Les données de l'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages ménagers et de papiers font ressortir un taux de recyclage des emballages ménagers à 72,6 %, pour un objectif fixé à 75 %, et taux de recyclage des papiers à 60 %, pour une cible fixée à 65 %.

Les volumes collectés affichent une progression sur un an de 4,7 % pour les emballages (les mises en marché ont progressé de 2,5 %) et de 2,4 % pour les papiers recyclés (les mises en marché ont augmenté de 3,8 %), selon les chiffres du rapport d'activité de Citeo.

Du simple au double selon les régions



La Bretagne, avec 106 kg par habitant, les Pays de la Loire (98 kg par habitant) et la Bourgogne-Franche-Comté (91 kg) montent sur le podium de la collecte en 2022. Avec 88 kg par habitant, la Nouvelle-Aquitaine suit de près. Les Hauts-de-France, la Normandie, le Grand Est et la Corse sont dans un mouchoir de poche, avec des performances comprises entre 78 et 82 kg par habitant.

En bas du classement, les performances chutent rapidement : 75,5 kg pour le Centre-Val de Loire ; 73 kg pour l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie ; 57 kg pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur et, enfin, 45,5 kg pour l'Île-de-France. En outre-mer, la Réunion (37 kg), la Martinique (24 kg), la Guyane (18 kg) et la Guadeloupe (16,5 kg) affichent aussi de mauvaises performances.

De manière plus générale, l'éco-organisme précise aussi qu'avec un volume de 22 kg par Français, la collecte des emballages légers a progressé de 11 % par rapport à 2021. Deux matériaux en retard sur les objectifs européens de recyclage se démarquent : le plastique, dont la collecte progressé de 7 % à l'échelle nationale, et le papier-carton, dont le recyclage augmente de 16 %.

S'agissant du volet financier, Citeo a collecté 927 millions d'euros d'écocontributions auprès des metteurs en marché et a reversé 686 millions de soutien aux collectivités (auxquels s'ajoutent 41 millions au titre des mesures d'accompagnement).