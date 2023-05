Biodiversité : La Réunion se dote d'une agence régionale de la biodiversité

La Région Réunion et l'Office français de la biodiversité (OFB) mettent en place la neuvième Agence régionale de la biodiversité (ARB). Le premier conseil d'administration s'est tenu, le jeudi 25 mai, en compagnie de la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello.

L'ARB souhaite résoudre les menaces qui pèsent sur la biodiversité réunionnaise, sur terre comme en mer. La Réunion abrite près de 300 espèces endémiques, dont 35 % sont menacées. C'est aussi 20 % des récifs coraliens de l'île qui se trouvent en danger. Parmi les 136 000 hectares de forêt, 34 000 sont actuellement dans un état déplorable.

La présidente de l'ARB, Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis et vice-présidente de la Région, entend développer et concilier économie et environnement. « Il n'y a pas de choix ou d'opposition à faire entre le progrès, le confort et la protection du patrimoine réunionnais. »

Pour se faire, l'agence compte sur la mobilisation des citoyens et sur le partage de connaissances autour de la biodiversité. « La biodiversité de La Réunion est d'une richesse inestimable. Le succès de l'ARB reposera sur une parfaite connaissance de la biodiversité de notre île, sur une implication forte de la population, de ses élus et de toutes ses forces vives », affirme Huguette Bello. L'accent sera mis sur l'éducation populaire, notamment à travers la création de jeux de société pour les plus jeunes. Des panneaux informatifs seront également mis en place sur les aires de pique-nique.

Le budget de l'ARB s'élève aujourd'hui à 660 000 euros. Elle table également sur l'aide des fonds européens et les appels à projets vont être lancés.

Depuis le 8 août 2016, les Régions de France peuvent créer des ARB. Celle de la Réunion aurait dû voir le jour au début de l'année 2019.