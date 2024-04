Rhônergia : les recommandations des garants de la concertation préalable

« La participation a été satisfaisante, eu égard à la période de l'année (froid, neige, pluies et crue du fleuve) et a rencontré un public relativement nombreux », ont noté dans leur rapport bilan (1) les garants de la concertation préalable au projet d'aménagement hydroélectrique sur le Rhône, Rhônergia. Ce dernier prévoit la construction d'un barrage-usine au fil de l'eau, sur le Rhône, à 40 km en amont de Lyon.

Le Gouvernement doit désormais arbitrer sur l'instruction à donner, ou non, à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) pour poursuivre les études. Une approche contestée, qui a d'ailleurs pesé sur les échanges. « Les maîtres d'ouvrage ont choisi de soumettre le projet à la concertation très en amont de son étude détaillée et sans disposer d'un état initial permettant d'apprécier suffisamment ses impacts potentiels, constatent-ils. Faute d'études détaillées, qui auraient pu être rendues publiques, CNR a trop souvent renvoyé ses interlocuteurs aux résultats de travaux à venir. Placé dans ces conditions, le public a contesté le calendrier de la concertation et indiqué qu'il ne pouvait se prononcer sur l'opportunité du projet et n'imaginait pas que l'État puisse davantage le faire. »

Les garants adressent au responsable du projet plusieurs recommandations. Dans le cas où le Gouvernement décide de ne pas poursuivre les études, les garants préconisent d'organiser une conférence territoriale pour mettre en débat un programme de solutions alternatives et de gestion concertée de cette portion du Rhône.

Une instance de gouvernance transdépartementale à lancer

À l'inverse, si le feu vert est donné à l'approfondissement des réflexions, ils recommandent d'établir la liste exhaustive des études menées et leur calendrier. « L'étude dite de faisabilité du projet rendue par la CNR à l'État en mars ou en avril 2024 doit être intégralement rendue publique », indiquent les garants.

Ces derniers demandent que soit réalisée une étude de développement de la faisabilité d'implantation d'énergie renouvelable (éolien, PV, petite électricité hydraulique). Ils appellent également à ce que la communauté scientifique, les organisations de protection de la nature et les professionnels de l'énergie soient associés à ces études. Par ailleurs, le site de la concertation préalable doit être redéployé pour un usage en continu et un maintien élevé de la consultation doit être assuré. De la même manière, ils interpellent le Gouvernement pour qu'il lance une instance de gouvernance et de coordination transdépartementale concernant les différents projets en cours : Rhonergia, les EPR ou encore la construction d'un pont…