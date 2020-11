Risques microbiologiques : l'agence de l'eau Rhin Meuse lance un appel à manifestation d'intérêt

L'agence de l'eau Rhin Meuse lance un appel à manifestation d'intérêt sur les risques microbiologiques (bactéries, virus, parasites, amibes, etc.). Ce sujet est le premier d'une série consacrée à la santé et l'eau, en déclinaison du concept « One Health », qui promeut une approche unifiée de la santé publique, animale et environnementale. « Le lien entre santé et gestion de l'eau est intime. Il est donc de notre responsabilité en tant qu'acteur de la bonne qualité de l'eau dans notre région de prendre connaissance de l'interpellation des scientifiques à ce sujet et d'agir avec des solutions concrètes, explique Marc Hoeltzel, directeur général de l'agence. Les risques microbiologiques représentent un réel challenge pour nous et c'est pourquoi nous souhaitons raisonner globalement en inscrivant ce rendez-vous récurrent avec le monde scientifique, tout en agissant localement".

Intégrer un acteur opérationnel du bassin

Les organismes de recherche et d'expérimentation en France et à l'étranger pourront candidater jusqu'au 31 mars 2021. « L'intégration, dans l'équipe de projet, d'un acteur opérationnel du domaine de l'eau du bassin Rhin-Meuse (collectivité, industriel, gestionnaire de ressource en eau, agriculteur, milieu associatif...) est fortement souhaitée », précise l'agence. Les candidats retenus bénéficieront d'une subvention avec un taux d'aide compris entre 50 et 80 % du montant retenu. Les acteurs opérationnels pourront également bénéficier d'un accompagnement financier de l'agence de l'eau en fonction de la nature de leur d'implication dans le projet.

L'agence de l'eau dispose d'une enveloppe d'un million d'euros pour les projets sélectionnés en mai 2021.