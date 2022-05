Le 16 mai, le géant français des matériaux, Saint-Gobain, a annoncé être parvenu à produire un verre plat 100 % recyclé et « zéro carbone ». Cette démonstration constitue une première mondiale. Pendant une semaine, l'usine d'Aniche (Nord) a produit 2 000 tonnes de verre plat, « ce qui correspond à l'équivalent de 100 000 fenêtres », précise le groupe.

Pour réussir cette « prouesse technologique », les équipes de recherche de Saint-Gobain se sont appuyées sur du calcin provenant de chutes de verre ou de vitrages en fin de vie issus de chantiers de rénovation ou de démolition. Elles ont réajusté « l'ensemble des paramètres techniques du four » pour transformer ce calcin en verre plat. « Les paramètres de fusion du calcin étant différents de ceux du sable, la montée en température a été adaptée afin de permettre de produire du verre plat de qualité équivalente à nos produits habituels », explique Saint-Gobain. En alimentant le four en énergie uniquement à partir d'électricité et de biogaz, le groupe assure avoir économisé l'émission de 1 020 tonnes de CO 2 et évité la fabrication de 2 460 tonnes de matières premières vierges. « Il s'agit bien d'une production nette zéro en scope 1 et 2 du fait de l'utilisation de matière recyclée, d'électricité décarbonée et de biogaz. »

Cette première réussite s'inscrit dans la démarche du groupe à utiliser au moins 50 % de calcin dans la fabrication de verre plat en 2030, contre 20 à 30 % actuellement. Saint-Gobain mise sur la mise en place du projet « Tri-Calcin », une ligne automatique de tri et de contrôle du calcin directement dans son usine d'Aniche pour optimiser la quantité de calcin compatible utilisée.