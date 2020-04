Saur acquiert deux sociétés spécialisées dans les eaux industrielles

Dans la continuité de son projet Initiative 2023, le groupe Saur, spécifique aux services eau, a annoncé les acquisitions d'Unidro et d'Econvert, spécialisées dans les eaux industrielles.

Unidro s'est spécialisé dans la fourniture de technologies de traitement des eaux de procédés et de traitement et réutilisation des eaux usées industrielles (notamment des technologies membranaires et zéro rejets liquides). Econvert propose des solutions de traitement des eaux usées industrielles par des procédés biologiques anaérobies, ainsi que la valorisation du biogaz produit.

Ces deux sociétés représentent un chiffre d'affaires annuel de 60 millions d'euros. Elles vont permettre à Saur de développer ce secteur d'activité à l'international et de s'ouvrir, en France, à des secteurs plus diversifiés.

En novembre 2017, Saur avait initié une stratégie de relance : Initiative 2022. Un de ses objectifs était de faire croître son chiffre d'affaires de 700 millions d'euros. En mars 2019, le groupe a lancé le plan Initiative 2023. Le but fixé reste d'accroître le chiffre d'affaire de 700 millions d'euros pour atteindre 2 milliards d'euros, mais désormais, d'ici 2023.