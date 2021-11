[SMCL] Le concours Cube d'économies d'énergie s'ouvre aux écoles primaires

Ce 16 novembre, au Salon des maires à Paris, l'Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb), la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et le Cerema lancent le programme « Cube.écoles », financé par les certificats d'économies d'énergie (CEE). Il a pour objectif d'accompagner 200 écoles primaires en deux ans pour les aider à réduire leurs consommations d'énergie en agissant sur les usages des occupants et le pilotage des installations.

Cube.écoles est soutenu par le programme CEE Actee, porté par la FNCCR. Il est coorganisé avec l'Ifpeb et le Cerema, qui déploient déjà le challenge Cube.s pour les collèges et lycées. Pour ce dernier, une moyenne de 12 % d'économies d'énergie est réalisée par les établissements participants, dès la première année.

Pour participer à ce nouveau concours, les collectivités sont invitées à inscrire au moins six établissements scolaires de leur territoire. Les écoles primaires candidates seront accompagnées pendant un an par le Cerema. Elles bénéficieront de prestations de formation, d'animation et d'encadrement (optimisation énergétique des bâtiments en lien avec leur usage) ainsi que des ressources pédagogiques pour déployer des actions éducatives et de sensibilisation (jeux de rôle, bancs d'essais, kits ambassadeur...). Des prix seront alloués chaque année aux meilleures contributions en termes de baisse de la consommation, mais aussi de démarche participative. « Le suivi des consommations est prolongé durant quatre années pour ajuster les actions et ancrer cette démarche dans le quotidien de la vie de l'établissement », soulignent les organisateurs.