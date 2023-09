Sommet africain sur le climat : la communauté mondiale rappelée à ses engagements

« Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète », avait affirmé le président de la République, Emmanuel Macron, lors du Sommet pour un pacte financier mondial, organisé à Paris les 22 et 23 juin derniers. À l'occasion de leur propre sommet pour le climat, le premier du genre, du lundi 4 au mercredi 6 septembre 2023, à Nairobi (Kenya), les 54 dirigeants africains ont mis la communauté mondiale au défi d'honorer ces engagements. En clôture de leur réunion, placée sous l'égide de l'Union africaine et du Kenya, ils l'ont ainsi appelée à nouveau à réformer l'architecture financière multilatérale, à respecter les promesses de la COP 27 et de la conférence parisienne, et à agir collectivement, urgemment, pour mettre ses ressources techniques et financières au service de l'utilisation durable des actifs naturels de l'Afrique.

Pour le président kenyan, William Ruto, les vastes ressources de l'Afrique, son potentiel en matière d'énergie verte et sa population jeune, résiliente, font en effet de ce continent un pilier de l'action climatique et de l'industrialisation verte à venir. Les dirigeants comptent notamment faire passer la production d'énergies renouvelables de l'Afrique de 56 gigawatts en 2022 à 300 gigawatts, au moins, d'ici à 2030.

Leur « déclaration de Nairobi » servira de base à la position commune du continent dans les débats mondiaux sur le changement climatique jusqu'à la COP28. Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a pour sa part rappelé que l'Afrique, responsable de moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, subit « la chaleur extrême, les inondations féroces et les dizaines de milliers de morts dues à des sécheresses dévastatrices (…), une faim et des déplacements croissants. » La réunion du G20, prévue ce week-end à New Delhi, devrait permettre aux économies avancées de prendre leurs responsabilités, espère-t-il, en rendant opérationnel le fonds pour les pertes et dommages adopté lors de la COP27 et en s'engageant à atteindre zéro émission nette le plus près possible de 2040.