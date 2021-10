Stocamine : un référé-suspension déposé par le collectif Déstocamine

La collectivité européenne d'Alsace avait fait de même, le 10 septembre dernier. Le collectif Déstocamine, qui regroupe quatorze associations et organisations syndicales opposées au confinement des déchets stockés dans l'ancienne mine de potasse de Wittelsheim (Haut-Rhin), a déposé, le 27 septembre, un référé-suspension.

Le collectif demande « l'arrêt urgent des travaux de confinement en cours, confinement qui empêcherait tout déstockage complémentaire ».

En janvier 2021, la ministre de la Transition écologique avait annoncé le confinement du site, qui renferme plus de 40 000 tonnes de déchets introduits entre 1999 et 2002. Barbara Pompili avait jugé une opération de déconfinement trop risqué pour les travailleurs et sans bénéfice environnemental par rapport aux risques de pollution de la nappe phréatique. Une enveloppe de 50 millions d'euros avait été annoncée pour que l'Agence de la transition écologique (Ademe) mette en œuvre un plan de protection de la nappe durant les cinq prochaines années.