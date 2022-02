Sulfoxaflor : sa proposition d'interdiction rejetée, la Commission européenne fait appel

Pesticide nocif pour les pollinisateurs, le sulfoxaflor reste, tant bien que mal, dans le collimateur de l'Union européenne. La Commission affirme « mener des discussions depuis un an avec les États membres à ce sujet », mais sa proposition d'interdiction n'a pas encore abouti. Cette proposition, visant à limiter l'utilisation du pesticide seulement aux serres permanentes, a été rejetée par la « majorité qualifiée nécessaire » devant le comité permanent des végétaux, animaux, denrées alimentaires et aliments pour animaux de la Commission européenne.

« Il est de notre responsabilité et de la plus haute importance de protéger nos pollinisateurs et notre biodiversité pour les générations actuelles et futures », clame pourtant Stella Kyriakides, commissaire à la Santé et à la Sécurité alimentaire. Par conséquent, cette dernière annonce de saisir prochainement le comité d'appel « pour faire pression en faveur d'une position protectrice des pollinisateurs ». Et de la commissaire de conclure : « J'espère que nos États membres se rallieront à cette proposition. »

Pour rappel, en France, un décret, publié en décembre 2019, interdit déjà l'utilisation du sulfoxaflor (et de la flupyradifurone). Cette mesure a succédé à un jugement du tribunal de Nice, confirmé récemment par la cour administrative de Marseille, contre les autorisations de mise sur le marché, délivrées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), de deux produits contenant du sulfoxaflor.