Transport aérien : la France veut développer les biocarburants de deuxième génération

La ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, et le secrétaire d'État chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ont annoncé, le 27 janvier à Toulouse, le lancement d'une feuille de route pour développer des biocarburants durables dans le transport aérien français. « Les biocarburants aéronautiques durables constituent un levier stratégique pour la réduction à court et moyen termes des émissions nettes du secteur qui dispose de peu d'alternatives énergétiques », explique le communiqué de presse. L'objectif de la feuille de route est de substituer 2 % du kérosène fossile par des biocarburants en 2025, et 5 % en 2030.

Un appel à manifestation d'intérêt (AMI) est lancé en parallèle pour accompagner des unités de production de biocarburants de deuxième génération.