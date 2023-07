Transport aérien et maritime : deux projets de production de carburants alternatifs au Havre

La plateforme portuaire de l'axe Seine, Haropa Port, annonce l'attribution de 24 hectares de terrain à Engie, pour le lancement de deux projets de production de carburants alternatifs, dans le cadre de son appel à projets Grand Canal du Havre.

Le projet Salamandre, porté avec l'entreprise de transport maritime et de logistique CMA CGM, vise à produire, à partir de biomasse sèche issue des filières locales de bois-déchet et de combustibles solides de récupération (CSR), du gaz renouvelable via la pyrogazéification. Les 11 000 tonnes qui seront produites chaque année à partir de 2027 seront utilisées sous forme liquide par la flotte de CMA CGM.