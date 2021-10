Transport de marchandises : des efforts restent à accomplir pour la décarbonation

Quels objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) se sont fixés les entreprises de transport de marchandises ? Pour avoir une idée des tendances dans le secteur, bp2r, entreprise spécialisée dans le conseil en optimisation du transport de marchandises, et Carbone 4, cabinet de conseil en stratégie bas carbone ont interrogé 137 professionnels du transport, des achats indirects et de la chaîne logistique d'entreprises donneuses d'ordres.

: seuls 41 % des répondants affirment que leur employeur a un plan de réduction des émissions GES pour le fret. Côté ressources humaines, 23 % des entreprises interrogées ont intégré une fonction liée à la décarbonation dans leur service logistique. Concernant les moyens accordés, 24 % considèrent que leur entreprise s'est dotée d'un budget consacré à la réduction des émissions de GES du fret.

« Les entreprises semblent largement se décharger sur leurs prestataires de transport, au détriment des actions internes : les leviers les plus populaires sont l'incitation à réduire la consommation de carburant auprès des transporteurs et le fait de favoriser les transporteurs les moins émetteurs lors des appels d'offres, pour respectivement 76 % et 63 % des entreprises », notent indiquent bp2r et Carbone 4. Ce dernier point est pourtant contredit par les faits, puisque seuls 10 % des répondants estiment que leur entreprise considère l'impact environnemental comme un critère d'achat de transport décisif. »

Un signal positif est à noter toutefois : 57 % des répondants se déclarent engagés dans ou intéressés par des dispositifs leur permettant de cadrer leur action de réduction des émissions du fret, par exemple le programme Fret21 (37880).