Trois nouveaux produits concernés par le label écologique européen

La famille des produits écolabélisables s'agrandit. Un arrêté du 13 décembre 2023 publié au Journal officiel de ce vendredi 12 janvier ajoute trois nouveaux venus à la liste des produits écoconçus, susceptibles de s'engager dans une certification pour obtenir le seul label écologique officiel de l'Union européenne : milieux de culture et amendements pour sols, produits de protection hygiénique absorbants et coupes menstruelles réutilisables, peintures et vernis d'intérieur ou d'extérieur. En octobre dernier, près de 89 000 références vendues au sein de l'Union européenne bénéficiaient de cette certification pour les produits et services créée en 1992. Cet arrêté entre en vigueur lundi 15 janvier.