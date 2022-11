Trophées nationaux des économies d'eau : huit lauréats en 2022

Huit structures ont été récompensées, cette année, par le Club des bonnes pratiques d'économie d'eau pour leurs initiatives, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du Salon des maires de France, le 24 novembre.

Les lauréats se situent à la fois dans le sud du pays, comme l'Agence locale de l'énergie et du climat de Montpellier métropole (34) pour son label « Commune économe en eau » ou encore le département de l'Hérault pour sa stratégie départementale d'économie d'eau, que dans le Nord. Les régies du Siden-Sian (59) ont ainsi lancé une campagne de communication « l'eau, la maîtriser, c'est l'économiser » à destination des agents du syndicat, des élus et du grand public.

Dans la partie ouest de la France, le Syndicat mixte de gestion pour l'approvisionnement en eau potable de l'Ille-et-Vilaine (35) s'intéresse aux gros consommateurs et la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan (56) accompagne les entreprises dans leur réduction des consommations.

Un peu plus au centre du pays, l'Établissement public territorial du bassin de la Vienne (87) a également été distingué pour son accompagnement des communes afin d'établir un plan d'action sur des lieux ciblés tels que les infrastructures sportives, les espaces et bâtiments publics. À noter également : la mairie de Culin (38), qui s'efforce de réduire les consommations de ses espaces verts et des bâtiments communaux prochainement, ou la communauté d'agglomération de Privas centre Ardèche (07), pour sa mise à disposition de matériels hydroéconomes.

L'innovation à l'honneur

Trois mentions spéciales ont également été attribuées pour des actions innovantes : au Syndicat des eaux d'Île-de-France (Sedif) et à son délégataire Suez, pour son dispositif des trophées eau solidaire, Suez Le Lyre (33), pour son dispositif d'accompagnement Dec'eaulo, et le Syndicat de l'eau du Dunkerquois (59), pour la mise en œuvre de la tarification écosolidaire.

Pour contribuer à l'objectif de réduction des prélèvements en eau de 10 % en cinq ans et de 25 % en quinze ans, fixé à l'issue des Assises de l'eau, le ministère a lancé, en 2021, le « Club de bonnes pratiques d'économies d'eau et de tarification ». Onze initiatives avaient été récompensées lors de la première édition. Cette seconde édition s'inscrit dans un contexte de tension sur la ressource, à l'issue d'un été sec et chaud.

Pour mémoire, au 28 novembre, 56 départements étaient encore soumis à des restrictions d'eau, dont 23 à un niveau de crise, 15 à un niveau d'alerte renforcé, 10 à un niveau d'alerte et 8 de vigilance.