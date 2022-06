Trophées nationaux des économies d'eau : les candidatures sont ouvertes

Après le succès de la première édition, les candidatures pour les Trophées nationaux des économies d'eau sont ouvertes jusqu'au 6 juillet 2022. Ayant récompensé l'année dernière onze initiatives locales, comme l'utilisation de matériel hydro-économe dans le Bassin rennais ou encore la réduction de la consommation des bouches de lavage du Grand-Lyon, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) espère inciter ainsi d'autres collectivités à optimiser leur approvisionnement en eau. Elle a, à la suite des Assises de l'eau, composé un « club » qui jugera les actions d'économies d'eau à échelle nationale.

Les trophées ont pour but « d'identifier, de valoriser et de récompenser les actions ponctuelles ou de long terme de sensibilisation, d'installation d'outils techniques efficaces et reproductibles pour réduire les consommations d'eau ». La FNCCR indique que, cette année, « une attention particulière » sera portée, en raison de l'actualité, sur les actions en place en période de stress hydrique.

Cinq catégories seront récompensées : la première autour de la sensibilisation des usagers du réseau, une seconde sur la mise en place d'outils techniques visant à la réduction des consommations et une troisième sur les tarifications alternatives. La quatrième porte sur la réduction des consommations individuelles ou collectives en période de stress hydrique et, enfin, la dernière met en avant les démarches prospectives innovantes et les expérimen-tations. La remise des trophées aura lieu en fin d'année.