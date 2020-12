Vinci Energies acquiert un spécialiste des parcs éoliens offshore

Le groupe Vinci Énergies a annoncé l'acquisition d'EWE Offshore Service & Solutions GmbH (EWE OSS), société spécialisée dans le développement de projets, l'exploitation et la maintenance de parcs éoliens offshore. L'entreprise est basée à Oldenburg, en Allemagne. En 2019, ses 160 salariés ont généré un chiffre d'affaires de 30 M€. « Pour Vinci Energies, cette acquisition est d'une importance stratégique car elle permet d'étendre les services d'Omexom, sa marque dédiée à la transition énergétique, sur le marché des parcs éoliens offshore », explique le groupe qui compte faire d'EWE OSS son centre de compétences offshore.

« Pour nous, cette transition est bien plus qu'un simple partenariat stratégique. Aux yeux d'EWE OSS, l'intégration dans Vinci Energies offre d'excellentes opportunités de croissance et génère des synergies qui nous permettront d'accéder à d'autres marchés », estiment Irina Lucke et Jan-Dirk Kleine Holthaus, gérants d'EWE OSS.

Dans le cadre de l'intégration d'EWE OSS dans Vinci Energies Deutschland Industry & Infrastructure GmbH, l'entreprise changera de nom et s'appellera désormais « Omexom Renewable Energies Offshore GmbH ».