Le chiffre du jour

C’est le nombre de permis de construire délivrés en France entre avril 2021 et mars 2022 pour la construction de logements neufs, principalement individuels et dans des lotissements, d’après les statistiques diffusées, le 29 avril, par le ministère de la Transition écologique. Ce chiffre a frôlé des niveaux records au premier trimestre 2022 au cours duquel le nombre de permis de construire délivrés (141 900) n'a jamais été aussi élevé depuis quinze ans. Selon le ministère, cet afflux de demandes s’explique par l'entrée en vigueur, le 1janvier 2022, de normes environnementales plus contraignantes pour le bâtiment neuf instaurées par la règlementation RE 2020, qui oblige à mieux isoler les nouveaux logements contre le froid et la chaleur et à modérer leur impact sur le climat. L’entrée en vigueur de l’objectif zéro artificialisation nette de la loi Climat et Résilience, qui vise à diviser par deux le rythme de grignotage des espaces naturels par rapport à la période 2012 à 2021, peut également expliquer cette hausse des demandes.