OneWater : trois lauréats sélectionnés par le premier appel à projets exploratoire

Trois lauréats ont été retenus à l'issue du premier appel à projets OneWater Défis/Inter-Défis, lancé en 2022. Ce programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) vise à mieux appréhender l'eau dans sa globalité dans un contexte de changement climatique à travers six défis sur lesquels vont travailler les scientifiques. Il devrait permettre d'accompagner les transitions à engager pour s'adapter.

Le premier projet sélectionné, Aliquot (université Claude-Bernard Lyon-I), s'intéresse à de nouveaux outils pour décrire qualitativement et quantitativement la biodiversité. Son approche ? Il compte améliorer les connaissances afin d'utiliser l'ADN et l'ARN environnementaux comme indice de la santé du milieu aquatique.

Le deuxième projet, Deesac (université Paris-Saclay), va se pencher sur les nappes d'eau souterraines sous couverture sédimentaire imperméable. L'idée est d'élaborer un guide méthodologique pour l'exploitation raisonnée de cette ressource. Pour cela, il s'appuiera sur quatre aquifères démonstrateurs : les calcaires de Beauce, près d'Orléans, dans le bassin de Paris, les aquifères de l'éocène-oligocène et du miocène dans le Bassin aquitain, au sud de Bordeaux, et les calcaires gréseux du Burdigalien, près de Nîmes, dans le bassin du Sud-Est.

Le dernier projet, K3 (université de Montpellier), va explorer les conséquences des changements globaux sur l'eau karstique souterraine et de surface et les moyens d'améliorer les stratégies de leur gestion. « Ce projet sera réalisé sur des hydrosystèmes karstiques dans un contexte anthropisé, précise le résumé du projet. L'aquifère du Lez, qui alimente la ville de Montpellier (Hérault), le bassin de la Loue (Jura) où l'occupation et l'utilisation des sols ont fortement évolué depuis le XVIIe siècle, entre sylviculture, agriculture et élevage ; et le site de la Fontaine de Vaucluse (Vaucluse), soumis à une forte dynamique écologique depuis le XIXe siècle, qui possède l'un des plus grand débits d'Europe et dont la résurgence alimente un important réseau d'irrigation. »