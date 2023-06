Changement climatique : le programme de recherche Irima pour une meilleure gestion des risques

Que ce soient des risques hydroclimatiques, telluriques, technologiques, sanitaires ou même un couplage de ces derniers, le programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) Irima vise à accélérer l'adaptation de la société au changement climatique pour plus de résilience.

Copiloté par le BRGM, le CNRS et l'université Grenoble-Alpes, ce PEPR exploratoire est doté d'un budget de 51,9 millions d'euros sur huit ans.

Le programme se décline en six axes : les deux premiers « Science et société » et « modèles quantitatifs et algorithmes pour l'analyse des risques » s'intéressent à la construction de cadres conceptuels et d'outils opérationnels. Les trois suivants se concentrent sur les enjeux spécifiques de certains territoires : la montagne et les zones côtières pour l'axe 3, les zones urbanisées et industrielles ainsi que celles densément peuplées pour l'axe 4 et l'Outre-mer et les zones intertropicale pour l'axe 5. Les scientifiques mobilisés sur le dernier axe travailleront au développement une infrastructure spéciale de plateformes pour saisir la complexité, rassembler toute la gamme d'expertise nécessaire et permettre le partage des connaissances à un large public.