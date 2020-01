Dans l'actu

Lubrizol : questions autour d'un accident technologique de grande ampleur

Le grave incendie, ponctué d'explosions, survenu dans l'usine Lubrizol de Rouen les 26 et 27 septembre 2019, n'a pas fini de faire parler de lui. Cet établissement, classé Seveso seuil haut et relevant de la directive sur les émissions industrielles (IED), avait connu une fuite de mercaptan en 2013. Un accident toutefois sans commune mesure avec ce nouvel épisode. De nombreuses questions restent en suspens après cet accident industriel qui a exposé les forces de secours, mais aussi la population, l'agriculture et l'environnement, à la pollution, via un panache de fumées chargé de suies de plusieurs kilomètres de long. Des documents disponibles en ligne sur le site de la Dreal ont permis d'établir que l'exploitant avait reçu le feu vert de la préfecture pour augmenter les capacités de l'établissement sans avoir à mener d'évaluation environnementale. De nombreuses plaintes on été déposées, tandis que des enquêtes administratives, judiciaires et parlementaires sont lancées. Le 1er octobre, la préfecture a publié la liste des produits qui sont partis en fumée. La plupart présentaient des propriétés de dangers inquiétantes et des inconnues demeurent sur les sous-produits de combustion.