Le Conseil national de la transition écologique associé plus étroitement à la planification

La demande émanait du Conseil national de la transition écologique (CNTE) lui-même : une commission spécialisée sur la « planification écologique » sera créée au sein de cette instance consultative et de dialogue, sur les questions d'environnement, de biodiversité, de développement durable, de stratégie bas carbone et de RSE, afin de l'associer à l'élaboration, au déploiement et au suivi de la démarche.

La décision a été actée en séance plénière, lundi 30 octobre. Présidée par le député Pierre Cazeneuve, cette commission suivra les travaux gouvernementaux, via notamment ses échanges avec le Secrétariat général à la planification écologique. Elle pourra en retour servir de relai de diffusion des objectifs, leviers et outils d'accompagnement de cette programmation. Elle constituera aussi le cadre de la mise en œuvre de l'article 300 de la loi Climat et résilience visant à renforcer la visibilité et le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) à l'échelle territoriale.

Présidé par le ministre chargé de l'Écologie, le CNTE réunit 50 membres, issus des institutions, comme le Conseil économique, social et environnemental (Cese) ou le Parlement, des collectivités territoriales, des syndicats, des associations… Ils seront rejoints par un nouveau collège de huit membres de moins de 35 ans, censé représenter « la jeunesse », choisis au sein de six organismes : le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire (Reses), le Forum français de la jeunesse (FFJ), l'Association des jeunes élus de France (Ajef), la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), la Jeune Chambre économique française (JCEF) et la Confédération nationale des jeunes agriculteurs (CNJA). Ces changements prendront effet dans les prochaines semaines.