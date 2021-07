L'État débloque 100 millions d'euros supplémentaires pour aider la filière du bois

« Il faut booster la filière » a lancé le premier ministre Jean Castex à l'intention des acteurs de la filière bois, lors d'un déplacement dans une scierie vendéenne le 24 juillet. Il a alors annoncé une augmentation de 100 millions d'euros du budget alloué aux filières du bois et des forêts dans le cadre de France relance. À l'origine, le plan prévoyait d'allouer 200 millions d'euros à ces filières, dont 150 millions pour le renouvellement forestier et 50 millions en soutien à l'industrie de transformation du bois. Cependant, les professionnels du bois craignant une pénurie de matériaux, Matignon a porté cette somme à 300 millions d'euros pour « assurer l'avenir à long terme de cette filière ».

« En amont, la forêt française fait face aux changements climatiques et doit augmenter sa résilience », explique Matignon dans un communiqué, faisant référence au réchauffement climatique et aux insectes ravageurs. « En aval, les scieries de l'hexagone subissent depuis plusieurs mois des tensions d'approvisionnement ». En effet, certains pays comme la Russie ont pris la décision de ne plus exporter de bois alors que la consommation mondiale a augmenté de « 10 % depuis un an ». L'État redoute donc une hausse des coûts, une augmentation des délais voire même des pénuries. Pour éviter cette situation, le premier ministre incite notamment l'Office National des forêts à "développer au maximum les contrats d'approvisionnement avec les scieries françaises" et demande à la Commission Européenne de « prendre des mesures de sauvegarde au titre de la compétence commerciale ». Jean Castex à d'ailleurs annoncé que des assises se tiendront à la rentrée sous l'égide des ministères de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Transition écologique. En attendant ce supplément d'aide, Matignon espère pousser la filière dans un contexte où le marché du bois de construction est en plein essor.