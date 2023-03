L'OFB lance un appel à manifestation d'intérêt au sujet des espèces exotiques envahissantes

L'Office français de la biodiversité (OFB) lance ce lundi 27 mars un appel à manifestation d'intérêt (AMI) sur le sujet des espèces exotiques envahissantes (EEE).

Les projets devront concerner la recherche-action et associer des chercheurs et des gestionnaires, en territoires métropolitains ou ultramarins. A travers cet AMI, l'OFB « ambitionne de promouvoir en particulier les projets conduits dans les outre-mer », qui concentrent 74 % des EEE en France. Les projets éligibles peuvent concerner toutes les espèces exotiques (faune, flore, champignons) et tous les milieux (terrestres, aquatiques, marins). Ils doivent répondre au recueil de besoins de l'OFB selon trois thèmes : « Alarme » (traits, répartitions et dynamiques spatiales et temporelles des EEE), « Impact » (interactions avec les EEE) et enfin « Lutte » (solutions face aux EEE).

Cet AMI s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale relative aux EEE (SNEEE) de 2017, et permettra de renforcer l'acquisition de connaissances et le développement de méthodes et outils de gestion des EEE, qui font également l'objet d'une réglementation depuis 2018. Les espèces exotiques envahissantes constituent en effet la troisième plus grande menace pour la biodiversité mondiale.

L'enveloppe de cet AMI, financé par l'OFB, est de 1,8 million d'euros. La première étape des candidatures s'achève le 30 avril 2023.