Un appel à projets pour que poussent des solutions d'agriculture et d'agroalimentaire durables

L'interdiction de toute substance chimique préoccupante en agriculture conventionnelle apporterait déjà un mieux sanitaire immédiat et palpable. Mais l’État français, via son ministère de l'agriculture dont la porosité au lobby de l'agro-industrie est aussi évident que criminel, est sera-t-il un jour capable ?

Car une telle interdiction ferait monter les gros engins agricoles sur les périphériques des grandes villes et les autoroutes pour tout bloquer, tandis que des appels à projets distribuant des sous aux copains des start-ups, ça passe tout de suite mieux... sauf pour les finances publiques, mais ça, c'est secondaire !

Pégase | Aujourd'hui à 13h43