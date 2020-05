Post-confinement : Élisabeth Borne annonce le lancement d'une « Académie des métiers du Vélo »

Le 30 avril dernier, la ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, annonçait le plan gouvernemental « Coup de pouce vélo », qui permet la prise en charge, jusqu'à 50 euros, de la remise en état d'un vélo au sein d'un réseau de réparateurs référencés. Lancée le 11 mai, la plateforme rencontre un « vif succès » selon le ministère, avec 3 200 ateliers de réparation inscrits, et plusieurs milliers de bicyclettes déjà réparées. « Nous sommes en train de vivre un moment clé dans l'histoire du vélo en France. Il y a un déclic vélo pour de très nombreux Français depuis le début du déconfinement » a déclaré Élisabeth Borne.

Pour renforcer ce plan, répondre à la demande croissante de réparations, et « développer une véritable expertise française du vélo », Élisabeth Borne a annoncé, aujourd'hui, le lancement d'une Académie des métiers du vélo, portée par la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) et soutenue, à hauteur de 8 millions d'euros, via un programme CEE sur la période 2020-2022. L'objectif est de développer des guides techniques, une plateforme web et des supports de formation, mais aussi de former des experts du vélo, mécaniciens et formateurs.

L'Académie des métiers du vélo devrait accompagner, dans les prochains mois, la formation, en une vingtaine de jours, de 250 nouveaux mécaniciens pour répondre à la demande de réparations. Dès l'année prochaine, cette opération permettrait de former 500 mécaniciens vélos certifiés par an.