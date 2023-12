Un accord pour rendre opérationnel le réseau de transport transeuropéen RTE-T

Le Parlement et le Conseil européens se sont mis d'accord sur de nouvelles orientations pour encourager la mise en œuvre de grands projets liés au réseau transeuropéen de transport (RTE-T) d'ici à 2030. L'objectif est de construire un réseau de voies ferrées, de routes, de voies navigables intérieures et de voies de transport maritime à courte distance reliées par des ports et des terminaux à travers toute l'Union européenne. Afin de résorber les goulots d'étranglement et de combler les lacunes du réseau actuel, l'Union européenne s'engage ainsi à mener à bien d'importants travaux d'infrastructures sur le réseau central, d'ici à la fin de l'année 2030, tels que la liaison ferroviaire entre Helsinki et Varsovie, le tunnel du Brenner, reliant l'Autriche et l'Italie, ou encore la ligne à grande vitesse Lisbonne-Madrid. D'ici à la fin de l'année 2050, avec une étape intermédiaire en 2040, l'ensemble du réseau global devrait être concerné.

Les députés ont obtenu de mettre davantage l'accent sur le transport intermodal : par chemin de fer et voies navigables intérieures ou par transport maritime à courte distance. Ces routes maritimes à courte distance seront donc modernisées et leur nombre étoffé, de même que les ports et leurs connexions avec l'arrière-pays. Durant cette décennie, des chemins de fer électrifiés circulant à des vitesses de 160 km/h pour les passagers et de 100 km/h pour le fret seront ainsi déployés dans le réseau central, traversant les frontières intérieures de l'Union en moins de vingt-cinq minutes en moyenne. Le nombre de terminaux de transbordement et leurs capacités de manutention devront s'adapter aux flux de trafic actuels et attendus.

En fil rouge, la recherche d'efficacité

Les grands aéroports (plus de 12 millions de passagers par an) devront également être reliés par le rail longue distance. Pour plus d'efficacité, les chemins de fer de l'UE devront par ailleurs se conformer à l'écartement nominal standard européen de 1 435 mm et, d'ici à la fin de l'année 2040, adopter un système unique de signalisation et de gestion du trafic (ERTMS). Tenant compte du contexte géopolitique, le texte adopté réduit les projets d'infrastructures de transport avec la Russie et le Bélarus, mais renforce les liaisons avec l'Ukraine et la Moldavie. Il prévoit aussi de rendre compatible avec le transfert de troupes et d'équipements militaires les infrastructures construites ou modernisées.

Côté routes, des aires de stationnement sûres et sécurisées sont prévues sur le réseau routier tous les 150 km en moyenne, d'ici à 2040, afin de garantir la sécurité et de bonnes conditions de travail aux conducteurs professionnels. Cette révision du règlement RTE-T s'inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe. Cet accord contraignant doit être approuvé par le Parlement et le Conseil, une fois les travaux techniques terminés.